В Ивано-Франковске открыли памятник членам объединения «Руська трійця» (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, церемонию освящения памятника возглавил митрополит Ивано-Франковского УГКЦ Владимир (Вийтышин), священники УАПЦ и УПЦ КП. На торжественном вече выступили заместитель городского головы Ивано-Франковска Михаил Верес, заместитель главы облгосадминистрации Зинаида Болюк, инициатор сооружения памятника Богдан Гаврылив, депутаты облсовета и другие.

Памятник сооружен по инициативе областных организаций Национальных союзов краеведов и писателей Украины, Украинского общества охраны памятников истории и культуры в связи с 200-летним юбилеем со дня рождения двух из трех основателей литературного объединения Ивана Вагилевича и Маркияна Шашкевича.

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Средства на сооружение памятника были собраны в ходе акции «Збудуємо методом народної будови пам’ятник «Руській трійці» («Построим методом народной стройки памятник «Руской троице»). Более 20 тысяч жителей города собрали на памятник 180 тыс. грн.

Справка УНИАН. «Руська трійця» (1833-1837 гг.) - галицкое литературное объединение, возглавляемое Маркияном Шашкевичем, Яковом Головацким и Иваном Вагилевичем, что с конца 1820-х годов начало на Западных украинских землях национально-культурное возрождение.

Члены объединения «ходили в народ», записывали народные песни, сказания, поговорки и пословицы. «Руська трійця» издавала альманах «Русалка Дністрова», который, вместо язычия, воплощал в жизнь в Галичине живой народный язык, начав там новую украинскую литературу. Вокруг троицы объединялась молодежь, стремившуюся работать для добра своего народа.

«Руська трійця» прекратила свою деятельность в 1843 г. после смерти М.Шашкевича.