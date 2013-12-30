Янукович поручил Кабмину поддержать культуру и искусство

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, указ подписан с целью дальнейшего развития культуры и искусства, обеспечения реализации и защиты прав граждан в этой сфере, создания условий для развития творчества человека.

Согласно документу, Кабинету министров поручено утвердить соответствующий план мер на среднесрочную перспективу, предусмотрев в нем, в частности, содействие созданию качественного отечественного культурного продукта, поддержку деятельности профессиональных художественных коллективов, культурно-художественных учебных заведений, музеев, заповедников, библиотек, клубов, иных учреждений культуры, в первую очередь в сельской местности, в том числе ремонт зданий таких учреждений, модернизацию их материально-технической базы.

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Также указом предусмотрено дальнейшее развитие киноиндустрии; обеспечение доступности услуг учреждений культуры для разных категорий населения; оказание поддержки художественным проектам творческой молодежи; содействие деятельности национальных творческих союзов и общественных объединений в сфере культуры и искусства; развитие межкультурного диалога и популяризацию украинской культуры за рубежом; активизацию деятельности по привлечению инвестиций в сферу культуры, применение механизмов государственно-частного партнерства, содействие развитию благотворительной деятельности.

Указом также введено проведение в День памятников истории и культуры всеукраинской акции по благоустройству территорий памятников культурного наследия.

Согласно указу, учреждено 250 ежегодных стипендий Президента Украины для молодых писателей и художников в сфере музыкального, театрального, изобразительного, хореографического, эстрадно-циркового и киноискусства.

С 200 до 300 увеличено количество двухгодичных и пожизненных государственных стипендий для выдающихся деятелей культуры и искусства, в том числе - с 20-ти до 50-ти вырастет количество пожизненных государственных стипендий для лауреатов Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко.

Указом определено, что Всеукраинский день работников культуры и мастеров народного искусства будет отмечаться ежегодно 9 ноября вместе с Днем украинской письменности и языка.