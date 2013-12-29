Завтра в Украине осадков не ожидается, днем воздух прогреется до 5°

Как сообщили УНИАН в Украинском Гидрометцентре, ночью и утром в центральных, восточных областях и в южной части местами туман, слабый гололед.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 0-5° мороза, в западных областях до 2° тепла, днем 0-5° тепла, на Закарпатье до 9°; в Крыму ночью от 2° мороза до 3° тепла, на Южном побережье до 6° тепла, днем 7-12° тепла.

В Киеве и области существенных осадков не предусматривается. Температура ночью в Киевской области 0-5° мороза, днем 0-5° тепла. В г. Киеве температура ночью 1-3° мороза, днем 2-4° тепла.