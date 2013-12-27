Горсовет Винницы хочет создать бизнес-инкубатор

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал мэр Винницы Владимир Гройсман на брифинге 27 декабря.

По его словам, проект, реализованный в Польше с помощью Европейского Союза, является чрезвычайно успешным, потому что на базе бизнес-инкубатора работает много фирм, создаются новые рабочие места, и самое главное – много инновационных идей воплощаются в жизнь именно на базе этого бизнес-инкубатора.

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«Мы хотим, чтобы такая среда была создана и в нашем городе. Совместно с нашими польскими партнерами мы подали грант на Министерство иностранных дел. Понятно, что это конкурс – мы можем его выиграть, а можем и не выиграть. Но хотел бы подчеркнуть полную решительность наших партнеров относительно реализации этого проекта, даже если мы не получим государственную поддержку Республики Польша», - рассказал мэр Винницы.

Он отметил, что бизнес-инкубатор – это не только стены, речь идет о том, чтобы, в том числе, научиться пользоваться возможностями этого проекта.

«Сейчас мы стоим только в начале этого пути – все, что касается экономики, развития бизнес-климата, качественной инвестиционной среды в городе. Такой элемент, как бизнес-инкубатор является важным, поскольку он должен стать площадкой, где молодые люди, которые имеют бизнес-идеи, смогут, используя поддержку бизнес-инкубатора, реализовать их в жизнь. Это работает у наших партнеров-коллег в Польше – сотни миллионов были инвестированы Европейским Союзом», - сказал Гройсман.

Он добавил, что сейчас рассматривается несколько вариантов относительно места для размещения бизнес-инкубатора, в том числе и на базе одного из учебных заведений города.

Справка УНИАН. Бизнес-инкубатор — это организация, которая предоставляет на определенных условиях и на определенное время специально оборудованные помещение и другое имущество субъектам малого и среднего бизнеса, которые начинают свою деятельность, с целью содействия в приобретении ими финансовой самостоятельности.

В польском городе Кельце на базе бизнес-инкубатора пять лет тому назад был создан Келецкий технологический парк. На территории парка размещено более 100 предприятий, основателями большинства из которых являются студенты. В парке действует льготное налогообложение, между фирмами проводятся конкурсы на лучшую идею, победители которых получают помощь в их воплощении.