В Виннице вместо штрафов водителям гаишники предложили проповедь (видео)
В ГАИ говорят, что водители уже стали ездить аккуратней.
Новый способ борьбы с водителями-нарушителями взяли на вооружение гаишники Винницкой области. Во время очередного рейда автомобилистов наказывали не штрафами, а получасовыми проповедями священника. После чего вручали не квитанцию, а иконку.
Об этом рассказывают в сюжете программы "События".
В ГАИ говорят, что водители стали ездить аккуратней после такого ноу-хау.
"В принципе, приятно, что нет штрафа, но запомню надолго", - сказала водитель Наталья.
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"Как человек живет, так он и ездит по дорогам, - говорит отец Вячеслав из Крестовоздвиженского храма. - Но я не считаю людей, нарушивших правила аморальными".