В Запорожье судья сел на 5 лет за вымогательство денег у подсудимой

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Запорожской области, соответствующий приговор судье Амур-Нижнеднепровского суда Днепропетровска вынес Шевченковский райсуд Запорожья.

По данным прокуратуры, суд признал судью Амур-Нижнеднепровского суда Днепропетровска виновным в том, что он при рассмотрении уголовного дела в январе 2010 г. вымогал у обвиняемой женщины 25 тыс. грн за переквалификацию ее действий на менее тяжкое преступление и закрытие уголовного дела.

«Чтобы получить деньги, судья вынес решение об изменении меры пресечения для женщины на содержание под стражей и объявил ее в розыск, хотя достоверно знал, что подсудимая от явки в суд не уклонялась. Вымогателя задержали с поличным – непосредственно после получения им части взятки», - рассказали в прокуратуре.