ЧФ РФ ждет новых боевых кораблей и подводных лодок - вице-адмирал

Об этом заявил командующий ЧФ РФ вице-адмирал Александр Витко в новогоднем поздравлении морякам-черноморцам, ветеранам войны и труда, крымчанам и севастопольцам, текст которого передан УНИАН.

«Могу с уверенностью сказать, что и в 2014 году походов не станет меньше, в наступающем году мы готовимся к приему в состав флота новейших боевых кораблей и подводных лодок, которые придут на смену кораблям-ветеранам», - отметил Витко.

По теме: СМИ: Черноморский флот России перевооружают в обход соглашений с Украиной

Командующий также выразил уверенность, что «деятельность флота и в дальнейшем будет способствовать развитию конструктивных, партнерских отношений между военными моряками Средиземноморья, стран Черноморского региона». Витко подчеркнул: «И, конечно, мы будем крепить дружбу между Черноморским флотом России и Военно-морскими силами Вооруженных Сил Украины, между городом-героем Севастополем и флотом».

Согласно п.24 Протокола шестого заседания Российско-Украинской межгосударственной комиссии от 17 декабря текущего года, стороны должны «приступить к переговорам по подготовке двустороннего соглашения о замене вооружений и военной техники Черноморского флота Российской Федерации, базирующегося на территории Украины (соглашения от 1997 не предполагают поступление новых вооружений ЧФ РФ и модернизацию флота на территории Украины).