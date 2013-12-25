Завтра в Украине днем 1-6° тепла, на юге до 11° тепла - синоптики
13:43, 25 декабря 2013Общество
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Завтра, 26 декабря, в Украине будет облачно, без существенных осадков.
Синоптики прогнозируют на завтра теплую погоду / Фото: nuclear-wallpapers.ru.com
Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, в восточных областях местами туман, ночью и утром гололед.
Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, в западной части порывы 15-20 м/с.
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Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, на юге Крыма 3-5° тепла; днем 1-6° тепла, в южной части и на Прикарпатье 7-11° тепла.
В Киевской области температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 1-6° тепла. В Киеве температура ночью около 0°, днем 3-5° тепла.
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