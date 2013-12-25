Завтра в Украине днем 1-6° тепла, на юге до 11° тепла - синоптики

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, в восточных областях местами туман, ночью и утром гололед.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, в западной части порывы 15-20 м/с.

Читайте также: На этой неделе осадки в Украине не ожидаются - Гидрометцентр

Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, на юге Крыма 3-5° тепла; днем 1-6° тепла, в южной части и на Прикарпатье 7-11° тепла.

В Киевской области температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 1-6° тепла. В Киеве температура ночью около 0°, днем 3-5° тепла.