В Крыму экологи борются с бизнесменом, сваливающим в лечебное озеро мусор

Активисты местной ассоциации «Экология и мир» ведут борьбу с российским предпринимателем Владимиром Ярмоленко, который продолжает активно засыпать озеро мусором, несмотря на решение суда, пишет "Сегодня".

«После решения Апелляционного Суда Крыма предприниматель Ярмоленко с помощью наемных лиц произвел засыпку второй и третьей дамб, полностью перекрыв дюкер-канал под автотрассой, предназначенный для обмена озера с морем и закачки морской воды в озеро. Дамбы строятся следующим образом: проводятся углубительные работы, укладываются вязанки веток деревьев, сетки с навозом. Родной грунт оголившегося дна озера вместе с лечебной грязью, добытый тут же в раскопанных карьерах укладывается для уплотнения и расширения дамб», - рассказали участники акции.

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В свою очередь участники акции прорыли каналы для поступления морской воды из ставков в основное озеро, собрали 14 мешков мусора вдоль берегов озера, прилегающих к трассе «Феодосия - Приморский».

«Грязи озера Аджиголь сохранили свои лечебные свойства, что подтверждено актами лабораторных исследований Российского научного центра реабилитации и физиотерапии и Сакской гидрогеологической режимно-эксплуатационной станции», - отметили экологи.

Сам Владимир Ярмоленко ранее заявил, что не собирается прекращать работы на озере: «Меня поддерживает 90% местных и все отдыхающие. Никто не заставит меня снести дамбу. Я против народа не пойду».