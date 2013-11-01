Начаты работы по соединению Куяльницкого лимана с Черным морем

В Одесской области сегодня стартовали работы по прокладке водовода для соединения Куяльницкого лимана с Черным морем.

Как передает корреспондент УНИАН, при начале прокладки труб присутствовал губернатор Одесской области Эдуард Матвийчук и его заместитель Валерий Матковский, а также начальник Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области Владимир Боделан.

По словам губернатора, благодаря трубопроводу удастся предотвратить уничтожение Куяльницкого лимана, который будет «запитан с двух сторон», и для этой цели планируется также очистка русла реки Большой Куяльник.

«У нас есть заключение трех институтов, заключение Академии наук Украины о том, что можно и нужно пополнить Куяльник морской водой для того, чтобы избежать его полного пересыхания. Это только первая очередь. В следующем году будут начаты работы по очистке русла реки Большой Куяльник. Первая очередь работ по расчистке реки – от самого Куяльника до трассы Одесса-Киев в районе Краснознаменки», - сказал Матвийчук.

Он добавил, что срок гарантии трубопровода, который сегодня начали прокладывать, не менее 50 лет. 1 ноября приступили к укладке первой трубы, которая соединит старый участок, который «служил для сброса воды со стороны насосной».

«Задача стоит - проложить первые 120 метров на этом участке. Мы планируем закончить эти работы до конца следующей недели. Вторая очередь, которая запланирована на этот год, – проходка под Объездной дорогой, что позволит уже в этом году обеспечить трубопровод длиной порядка 1,4 тыс. метров и проход под железной дорогой», - заявил Матковский.

Он уточнил, что работы по прокладке трубопровода ведутся за счет пожертвований.

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По словам Матковского, «цена вопроса - около 80 млн грн». В частности, прокладка трубопровода обойдется в 60 млн грн, 20 млн – расчистка Большого Куяльника.

Как сообщал УНИАН, в сентябре Одесский областной совет обратился в Кабинет министров с просьбой выделить в 2014 году 100 млн грн на восстановление водных ресурсов Куяльницкого лимана.

18 сентября 2012 года в Одессе Президент Украины Виктор Янукович заявил, что поручит Кабинету министров поддержать ряд инициатив, высказанных во время встречи с ним представителями административно-хозяйственного актива Одесской области. В частности, Янукович сообщил, что поручил премьер-министру, министру экологии и природных ресурсов и председателю Одесской ОГА «обеспечить совместно с Национальной академией наук Украины подготовку и реализацию комплексного проекта, направленного на сохранение Куяльницкого лимана и озера Сасик, что предусматривает строительство необходимых объектов и их должное финансирование в срок до 1 ноября 2013 года».

О гибели Куяльницкого лимана заявили экологи. По словам старшего научного сотрудника Одесского филиала Института биологии южный морей Александра Гончарова, в октябре 2012-го вода в лимане окрасилась в кроваво-красный цвет, что вызвано нехваткой воды, ранее поступавшей из реки Большой Куяльник, и гибелью микрофлоры, которая создавала целебную рапу водоема.

Что касается причин гибели Куяльницкого лимана, на базе которого создан одноименный санаторий, признанный эталоном в грязелечении, то экологи видят их не столько в изменении климатических условий, сколько в браконьерском использовании воды реки Большой Куяльник и других водотоков в бассейне Куяльницкого лимана.