В Киеве перенесли памятник Лобановскому (фото)

21:24, 23 декабря 2013
Общество
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Сегодня, 23 декабря, в Киеве перенесли памятник футболисту и тренеру Валерию Лобановскому

Памятник Лобановскому перенесли

Монумент демонтировали с помощью крана и перенесли со стадиона "Динамо" на улицу Грушевского.

Ранее сообщалось, что о переносе памятника Лобановскому киевское "Динамо" договорилось со столичными властями еще в октябре, мотивируя это тем, что монумент должен находиться на более видном месте. Члены семьи тренера также дали согласие на этот шаг.

Памятник Лобановскому перенесли
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