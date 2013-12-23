В Киеве перенесли памятник Лобановскому (фото)
21:24, 23 декабря 2013Общество
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Сегодня, 23 декабря, в Киеве перенесли памятник футболисту и тренеру Валерию Лобановскому
Памятник Лобановскому перенесли
Монумент демонтировали с помощью крана и перенесли со стадиона "Динамо" на улицу Грушевского.
Ранее сообщалось, что о переносе памятника Лобановскому киевское "Динамо" договорилось со столичными властями еще в октябре, мотивируя это тем, что монумент должен находиться на более видном месте. Члены семьи тренера также дали согласие на этот шаг.
Памятник Лобановскому перенесли
Памятник Лобановскому перенесли
Памятник Лобановскому перенесли
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