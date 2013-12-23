В Киеве перенесли памятник Лобановскому (фото)

Монумент демонтировали с помощью крана и перенесли со стадиона "Динамо" на улицу Грушевского.

Ранее сообщалось, что о переносе памятника Лобановскому киевское "Динамо" договорилось со столичными властями еще в октябре, мотивируя это тем, что монумент должен находиться на более видном месте. Члены семьи тренера также дали согласие на этот шаг.