Коньяк в Украине может подорожать на 30%

Именно с этого года должна была применяться ставка акциза для спирта. До этого момента, согласно Налоговому кодексу, производителям была обещана льготная ставка, пишет КоммерсантЪ-Украина.

Однако в четверг 241 депутат проголосовал за закон, который предусматривает, что ставка акциза в размере 32 грн/л 100-процентного спирта будет действовать не весь 2014 год, а только до 31 марта. С 1 апреля до конца года налоговая нагрузка будет на 76,3% выше — 56,42 грн за литр спирта, как и для большинства других спиртосодержащих алкогольных напитков. Запланированные на 2015-2017 годы льготные ставки депутаты оставили в силе.

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Это означает, что акцизный платеж с бутылки коньяка 0,5 л увеличится на 5 грн (сейчас минимальная розничная цена — 39 грн). По словам председателя правления одного из коньячных заводов, стоимость в рознице вырастет на 30%, или 12 грн (с учетом НДС и наценки розницы).

Исполнительный директор винодельческой корпорации считает, что производители не рискнут повысить стоимость продукции в рознице больше чем на 5 грн, чтобы не падали продажи.

Парламент при этом отменил обязанность производителя коньяка использовать коньячные спирты собственного изготовления или выкуренные в Украине из отечественных виноматериалов. Сейчас минимальная доля украинских спиртов составляет 10%, с 2014 года она должна была достигнуть 15%, а через три года — 30%. Вместо этого с 1 января доля составит 0%, а в 2015 году — 5%. И лишь с 2016 года начнут действовать ранее установленные 25%.