У Украины сейчас нет необходимости в средствах МВФ – Азаров

Премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что сегодня после достижения договоренностей с Россией о снижении цены на газ у МВФ нет оснований требовать повышения тарифов для населения для предоставления кредита.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в эфире программы Шустер Live на телеканале Интер.

«Мы сказали уже представителям МВФ – мы готовы с вами работать, пожалуйста, приходите, мы будем с вами разговаривать, доказывать. У нас цена на газ другая. Какие у вас сейчас основания повышения тарифов?», - сказал Азаров.

Также, Азаров считает, что сегодня Украина не нуждается в кредите МВФ, однако не исключил, что если фонд смягчит условия предоставления средств, то переговоры о продолжении сотрудничества будут продолжены.

«Во-первых, у нас сейчас нет необходимости никакой обращаться за кредитом в МВФ. Во-вторых, у нас появились сильные позиции для переговоров с ними. Посмотрим, как пойдут переговоры», - сказал премьер.

Он отметил, что позиции Украины в переговорах укрепились в частности в результате договоренностей с РФ о снижении цены газа.