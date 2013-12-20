МВФ увидел позитивные изменения в банковском секторе Украины

Об этом говорится в их отчете.

В частности, эксперты фонда приветствовали снижение зависимости банков от валютных рисков, а также увеличение их капитализации и резервов, сообщает РБК-Украина.

Между тем МВФ рекомендовал властям укреплять надзор, продолжать независимый аудит уязвимых банков и разрабатывать планы на случай кризисных ситуаций.

В фонде также подчеркнули необходимость бюджетной консолидации, в частности, снижения бюджетных затрат за счет повышения эффективности госзакупок, ограничения роста зарплат в бюджетном секторе и пенсий.

Между тем исполнительные директора МВФ заявили о важности реформирования энергетического сектора Украины.

Напомним, что ранее "Газпром" и "Нафтогаз Украины" по результатам межгоскомиссии в Москве подписали дополнение к контракту, которое предусматривает снижение цены российского газа для украинской госкомпании до 268,5 доллара за тысячу кубометров.

Кроме того, по результатам госкомиссии было принято решение о выделении 15 миллиардов долларов из ФНБ на покупку еврооблигаций Украины.