Линия раскола Украины уже не географическая, а возрастная - историк

Об этом заявил украинский историк и публицист Ярослав Грицак в интервью Радио Свобода.

По его мнению, в распространении настроений раскола заинтересована прежде Россия.

"Этот тезис очень сильно преувеличен. Мы живем с этим тезисом уже 20 лет. Украина колется, но не раскалывается, как нас не пугают", - сказал Грицак.

Также историк отметил, что его коллеги с Востока и Юга - "люди, которые занимаются социологией и очень хорошо чувствуют местные настроения", - к которым он обратился с соответствующим вопросом, подтверждают, что тезисы о расколе Украины преувеличены.

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"Почти все соглашаются, что нет очень большой симпатии к Евромайдану, но нет и выраженной ненависти. Скорее есть равнодушие и аморфность", - сообщил Грицак.

По его мнению, линия раскола, если и существует, сама является аморфной и почти неуловимой. Также он привел мнение, что данная линия сейчас скорее уже не географическая, а возрастная и социальная.

"Есть такое ощущение, что линия перестает быть географической, а становится все более возрастной. Посмотрите опросы, чем младше люди и чем лучше образование, (а в украинском случае молодежь почти однозначно с высшим образованием), тем больше поддержка евроинтеграции. И здесь уже нет сильных региональных различий. Сильные различия возрастные, между младшими и старшими украинцами"​​, - подытожил историк.