Бывший советник Путина считает, что Россия пытается расколоть Украину

Такое мнение российский экономист, бывший советник Владимира Путина Андрей Илларионов выразил в своем блоге на сайте радиостанции «Эхо Москвы».

«Основные элементы проводимой в настоящее время антиукраинской войны в целом сильно напоминают проводившиеся недавно абхазскую и югоосетинскую операции на грузинском театре военных действий: жесткая оппозиция российских властей проевропейским, прозападным устремлениям большинства населения атакуемой страны (причем несущественно, идет ли речь о ее интеграции в НАТО или в ЕС); создание на территории страны, подверженной атаке, антиевропейских-антизападных плацдармов; разжигание противоречий между жителями этих плацдармов, с одной стороны, и большинством населения атакуемой страны, с другой; использование такого противостояния в качестве рычага для максимальной дестабилизации в стране политической и экономической ситуации, для наибольшего ослабления действующего руководства (сегодняшний Янукович все больше напоминает Шеварнадзе на излете своего президентства); срыв евроинтеграционных усилий атакуемой страны; «бордеризация» захваченных плацдармов», - написал Илларионов.

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Он также не исключил совершения в Украине терактов.

«Очень хочется ошибиться, но нельзя исключить и классических провокаций спецслужб – того, что в ближайшее время в Украине могут раздаться непонятные выстрелы, произойти неясного происхождения взрывы, пропасть одни граждане, обнаружиться погибшими другие», - написал Илларионов.

Он убежден, что в рамках «ведущейся антиукраинской войны сейчас разворачивается грандиозная битва за Киев. Чем более жестким будет противостояние участвующих в ней украинских сторон, чем больше в ней будет высказано взаимных обвинений и оскорблений, чем больше прольется крови – и виртуальной и, не исключено, реальной, тем легче будет авторам и исполнителям антиукраинско-антиевропейской войны отделить, оторвать, изолировать захваченный плацдарм от остальной страны, осуществить, так сказать, «тектонический раскол» Украины, тем легче будет ее «подвесить» на долговременный крючок искусно спровоцированного внутриукраинского конфликта».