В Киеве горел Святошинский рынок (фото)
20:03, 19 декабря 2013Общество
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В Святошинском районе Киева горел вещевой рынок
Пожар на Святошинском рынке / Фото : Вконтакте
В Святошинском районе Киева горел вещевой рынок.
Как сообщили УНИАН в Управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в городе Киеве, информация о пожаре поступила около 17.50.
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К месту происшествия были направлены пожарные подразделения, которые менее чем через час локализовали и погасили огонь, которым было охвачено 700 квадратных метров контейнеров, из которых велась торговля вещами.
Как отметили в Управлении ГСЧС Киева, в результате пожара жертв и пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.
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