В центре Днепропетровска горит рынок

В Днепропетровске горит вещевой рынок «Славянский».

Как передает корреспондент УНИАН, пожар начался около 16.00.

В Центре пропаганды Главного управления МЧС в Днепропетровской области УНИАН подтвердили факт пожара. На место чрезвычайного происшествия выехали подразделения МЧС.

Вместе с тем центр пропаганды пока воздерживается от комментариев по поводу пожара.

Рынок «Славянский» является одним из крупнейших вещевых рынков Днепропетровска. Расположен в центральной части города возле железнодорожного вокзала.