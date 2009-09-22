В центре Днепропетровска горит рынок

17:00, 22 сентября 2009
Общество
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На место выехали подразделения МЧС

В Днепропетровске горит вещевой рынок «Славянский».

Как передает корреспондент УНИАН, пожар начался около 16.00.

В Центре пропаганды Главного управления МЧС в Днепропетровской области УНИАН подтвердили факт пожара. На место чрезвычайного происшествия выехали подразделения МЧС.

Вместе с тем центр пропаганды пока воздерживается от комментариев по поводу пожара.

Рынок «Славянский» является одним из крупнейших вещевых рынков Днепропетровска. Расположен в центральной части города возле железнодорожного вокзала.

 

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