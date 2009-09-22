В центре Днепропетровска горит рынок
17:00, 22 сентября 2009Общество
4744 0
На место выехали подразделения МЧС
В Днепропетровске горит вещевой рынок «Славянский».
Как передает корреспондент УНИАН, пожар начался около 16.00.
В Центре пропаганды Главного управления МЧС в Днепропетровской области УНИАН подтвердили факт пожара. На место чрезвычайного происшествия выехали подразделения МЧС.
Вместе с тем центр пропаганды пока воздерживается от комментариев по поводу пожара.
Рынок «Славянский» является одним из крупнейших вещевых рынков Днепропетровска. Расположен в центральной части города возле железнодорожного вокзала.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter