В Киеве горит университет (фото)

Как сообщили УНИАН,пламя сначала охватило крыло здания. Сейчас горит весь корпус.

По информации очевидцев, на место прибыли несколько бригад пожарных, однако потушить пламя им не удается. Сведения о пострадавших и причины возгорания неизвестны.

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Местные жители сообщают, что полностью сгорели два верхних этажа главного корпуса университета.

По информации источников УНИАН, с ректором вуза уже проводятся следственные действия.