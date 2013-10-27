В Киеве горит университет (фото)
18:08, 27 октября 2013Общество
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В Киеве возник крупный пожар в третьем корпусе Национального университета биоресурсов и природопользования Украины на улице Героев Обороны.
Как сообщили УНИАН,пламя сначала охватило крыло здания. Сейчас горит весь корпус.
По информации очевидцев, на место прибыли несколько бригад пожарных, однако потушить пламя им не удается. Сведения о пострадавших и причины возгорания неизвестны.
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Местные жители сообщают, что полностью сгорели два верхних этажа главного корпуса университета.
По информации источников УНИАН, с ректором вуза уже проводятся следственные действия.
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