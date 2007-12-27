Ющенко просит Тимошенко не подстегивать инфляцию

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает правительство и Верховную Раду обеспечить возврат утраченных сбережений таким образом, чтобы не дестабилизировать экономическую ситуацию в стране.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.

Президент подчеркнул, что выплаты сбережений не должны повлиять на макроэкономические показатели, бюджетную и фискальную ситуацию. В частности, по его словам, дефицит бюджета не должен превышать 2%, а инфляция в 2008 году должна составлять не более 9-9,6%.

Кроме того, должен оставаться стабильным курс национальной валюты, подчеркнул глава государства.

В.ЮЩЕНКО отметил, что эти условия не обсуждаются и на это будет обращаться внимание правительства.

Он напомнил, что в проекте бюджета в следующем году предусмотрено возвратить 6 млрд. грн. наличностью, 2 млрд. грн. – коммунальными займами.

Также В.ЮЩЕНКО отметил, что сумма задолженности, определенная в размере 132 млрд. грн., составляет полугодовой общенациональный бюджет.

Вместе с тем В.ЮЩЕНКО отметил, что вернуть задолженность является обязательством Украины как государства, а не какой-либо одной политической силы.