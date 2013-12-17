СМИ: Нино Катамадзе может приехать в Киев в поддержку Евромайдана

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на пост певицы в Facebook.

"Дорогие мои украинцы! Всей душой и всем сердцем с вами, я разделяю каждую секунду, пережитую в борьбе за вашу свободу, за то, что вы выбираете цивилизованный европейский путь, я поддерживаю ваше желание бороться за завтрашний день, за ваше достоинство! Горжусь вашим глубоким и честным характером, который показал весь украинский народ. Да, это трудно, но это правильно! С любовью, Нино Катамадзе. Я вас люблю!", - написала она.

Певица Руслана, которую сегодня вызвали на допрос в ГПУ, также отметила, что разговаривала с Нино Катамадзе, и та обещала приехать в Украину и выступить перед протестующими.