Руслана приехала на допрос в Генпрокуратуру

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

"Приехала в следственное управление ГПУ на Борисоглебской, 18. Жду на всякий случай адвоката" , - написала певица.

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"Уже зашли. Кабинет 308. Следователь из прокуратуры Пивоваренко Юрий Николаевич. Улыбающийся и приветливый. Сашу (мужа Русланы Александра Ксенофонтова - УНИАН) попросили подождать за дверью", - добавила она чуть позже.

Как сообщали украинские СМИ, Руслану вызвали на допрос в качестве свидетеля по делу о разгоне Евромайдана утром 30 ноября.