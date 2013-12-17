Руслана приехала на допрос в Генпрокуратуру
10:27, 17 декабря 2013Политика
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Певица Руслана Лыжичко прибыла в Генеральную прокуратуру Украины
Руслана под ГПУ / Фото: Фейсбук Руслана
Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.
"Приехала в следственное управление ГПУ на Борисоглебской, 18. Жду на всякий случай адвоката" , - написала певица.
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"Уже зашли. Кабинет 308. Следователь из прокуратуры Пивоваренко Юрий Николаевич. Улыбающийся и приветливый. Сашу (мужа Русланы Александра Ксенофонтова - УНИАН) попросили подождать за дверью", - добавила она чуть позже.
Как сообщали украинские СМИ, Руслану вызвали на допрос в качестве свидетеля по делу о разгоне Евромайдана утром 30 ноября.
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