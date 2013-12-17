Милиции сообщили, что митингующие обокрали склад в помещении КГГА

Как сообщили УНИАН в УСО МВД Украины, согласно этой информации, 16 декабря около 12.20 в дежурную часть Шевченковского райуправления внутренних дел Киева по спецлинии «102» поступило сообщение от представительницы КГГА, ответственной за предоставление услуг общественного питания и торговли. По ее словам, пикетирующие сорвали дверь в склад КГГА и вынесли оттуда вещи. Среди вынесенного – столовые прибори (тарелки, чашки, бокалы, вилки, ложки и тому подобное) и кухонная техника (микроволновые печи, фритюрницы, электрочайники и другое).

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Работница КГГА пошла в помещение столовой и увидела, что там находятся около 20 граждан в масках. Возле них находилось имущество, вынесенное из склада. Женщина обратилась к ним с просьбой вернуть вещи.

Один из неизвестных, который представился заместителем коменданта КГГА, сообщил, что все эти вещи уже находятся на их балансе, то есть принадлежат им. После этого неизвестные выгнали женщину из помещения столовой, говорится в сообщении милиции.

К приезду работников милиции входная дверь к помещению столовой была закрыта и забаррикадирована изнутри.

Милиция выясняет точный перечень вещей и сумму материальных убытков. Расследование проводят работники Шевченковского райуправления внутренних дел.

Действия злоумышленников, которые вынесли имущество из склада, предварительно могут быть квалифицированы по ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное этой статьей, – до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.