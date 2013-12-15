В КГГА назвали причину смерти мужчины, умершего сегодня на Майдане

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА со ссылкой на Департамент здравоохранения и напомнили, что сегодня в 10.40 на станцию скорой медицинской помощи поступил вызов с информацией о том, что на Майдане Незалежности «плохо человеку».

Диспетчер направила по указанному адресу бригаду, которая прибыла на место через две минуты. Несмотря на усилия медиков и реанимационные действия, спасти человека не удалось. Была констатирована внезапная смерть.

По предварительному результату судебно-медицинской экспертизы, человек умер от острой коронарной (сердечной) недостаточности.