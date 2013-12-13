В Севастополе на уроке физкультуры умер ученик

Об этом УНИАН сообщили в секторе связей с общественностью УМВД Украины в городе Севастополе.

Милиции, в свою очередь, о событии сообщили сотрудники «скорой помощи», которых вызвали в школу для оказания срочной медицинской помощи.

Когда на место происшествия выехали руководство УМВД Украины в г. Севастополе, прокуратуры Нахимовского района и следственно - оперативная группа, было установлено, что 14-летний ученик на занятии физкультурой неожиданно упал и потерял сознание. При предоставлении первой медицинской помощи мальчик умер .

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Как выяснилось, школьник имел диагноз «кардиопатия», в связи с чем по приказу директора школы занимался в специальной группе для занятий физкультурой.

По данному факту следственным управлением открыто уголовное производство по ч. 2 ст . 137 ( ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей, повлекшее смерть) УК.