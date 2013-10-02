В Винницкой области на уроке физкультуры скончался третьеклассник

В селе Махаринцы (Винницкая область) во время урока физкультуры на глазах детей и учителя умер их односельчанин, 8-летний Артем. Ребенок недавно остался без матери. Три года назад женщину посадили в тюрьму. Чтобы мальчик не попал в интернат, опеку над ним взяла тетя, сообщает Комсомольская правда.

ЧП случилось в начале урока. Дети успели переодеться, построиться, начали упражнения. По словам педагогов, Артем упал во время разминки, когда школьники шли змейкой приставным шагом. Сначала мальчику пытались оказать помощь учителя - лили на него воду, давали нюхать нашатырь, затем принялись делать искусственное дыхание. До приезда скорой мальчика пытался спасти местный фельдшер.

"Ребенок был жив до приезда скорой, но по пути в больницу скончался. По результатам судебно - медицинской экспертизы, причина смерти - острая сердечная недостаточность", - говорят в ЦОС УМВД в Винницкой области.

Есть ли вина педагогов в трагедии, установит следствие. По факту смерти мальчика начато уголовное производство.