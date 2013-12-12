СМИ: В КГГА провокатор с ножом напал на "майдановца"

Сегодня вечером в здании Киевской городской госадминистрации обнаружили двоих провокаторов, сообщает Сегодня.

Один из них бросил на пол огнетушитель; это вызвало похожий на взрыв звук. Второй, размахивая ножом, попытался ранить охранника из «Штаба революции». К счастью, его спасла толстая куртка, которую злоумышленник только разрезал.

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Обоих провокаторов вывели из здания, после чего они убежали.