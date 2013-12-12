СМИ: В КГГА провокатор с ножом напал на "майдановца"
19:19, 12 декабря 2013Общество
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Сегодня на территории Киевской городской госадминистрации пытались ранить активиста Евромайдана
В КГГА напали на активистов
Сегодня вечером в здании Киевской городской госадминистрации обнаружили двоих провокаторов, сообщает Сегодня.
Один из них бросил на пол огнетушитель; это вызвало похожий на взрыв звук. Второй, размахивая ножом, попытался ранить охранника из «Штаба революции». К счастью, его спасла толстая куртка, которую злоумышленник только разрезал.
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Обоих провокаторов вывели из здания, после чего они убежали.
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