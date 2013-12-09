Служащие ВВ оттесняют демонстрантов от Кабмина к Европейской площади
18:21, 09 декабря 2013Общество
2480 0
Военнослужащие внутренних войск оттесняют демонстрантов по улице Грушевского от здания кабинета министров Украины
Как передает РИА Новости с места событий, шеренга, состоящая из нескольких рядов военнослужащих, направляет демонстрантов вниз по улице - к Европейской площади.
По теме: Коммунальщики разобрали баррикады возле Кабмина
По оценкам агентства, милиции намного больше, чем демонстрантов.
На улице также стоят два "КамАЗа", один из которых уже оказался в тылу у правоохранителей. По-видимому, транспортными средствами будет перекрыта проезжая часть.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter