Служащие ВВ оттесняют демонстрантов от Кабмина к Европейской площади

Как передает РИА Новости с места событий, шеренга, состоящая из нескольких рядов военнослужащих, направляет демонстрантов вниз по улице - к Европейской площади.

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По оценкам агентства, милиции намного больше, чем демонстрантов.

На улице также стоят два "КамАЗа", один из которых уже оказался в тылу у правоохранителей. По-видимому, транспортными средствами будет перекрыта проезжая часть.