Коммунальщики разобрали баррикады возле Кабмина

Как передает корреспондент УНИАН, место было плотно окружено как бойцами “Беркута”, так и бойцами Внутренних войск, которые выстроились в три шеренги в количестве более 100 человек в полной экипировке со щитами.

Вторая часть создала кордон немного дальше за своими коллегами.

В настоящее время к расчищенным завалам пытаются подъехать два грузовика со стороны Музейного переулка, чтобы убрать остатки баррикады.

Невдалеке от стадиона им. Лобановского стоят около 200 активистов, которые пытаются прорваться через кордон милиции.

Из ворот Дома правительства выехали два трактора для уборки мусора.

В настоящее время между активистами и милицией возникла стычка.