В правительстве считают, что причин для колебаний курса гривни нет

Все, кто пытается доказать обратное, спекулируют на панических настроениях украинцев. Об этом 8 декабря в программе «События недели» телеканала ТРК «Украина» заявил первый вице-премьер-министр страны Сергей Арбузов.

«Если мы говорим об экономической ситуации, ситуация абсолютно стабильна и управляема. Конечно, я хотел бы призвать людей, которым очень бы хотелось, чтобы ситуация расстроилась: не пользуйтесь грязными технологиями! Нельзя сегодня делать заявления, которые приводили бы к дестабилизации… Нельзя показывать общественности липовые постановления Национального банка. Нельзя комментировать тему, когда ты в ней не разбираешься», - сказал первый вице-премьер-министр Украины.

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По его словам, информация о дестабилизации курса национальной валюты не соответствует действительности. Имеющиеся колебания в размере 2-3,5% являются полностью допустимыми, учитывая, что в некоторых странах, где экономическая обстановка более благоприятна, они могут доходить до 5%. «Это нормальные движения курса, нормальная естественная реакция рынка, особенно на такие ситуации, как сейчас», - подчеркнул Сергей Арбузов.

Более того, вице-премьер отметил, что существующий сегодня курс с небольшими изменениями может сохраниться и в следующем году. «Конечно, сильно зависит ситуация от того, каким будет платежный баланс. Мы ожидаем, что платежный баланс должен быть позитивным на конец года», - заявил Сергей Арбузов.