Аналитики: у Нацбанка достаточно ресурсов для поддержания гривны

18:00, 06 декабря 2013
Общество
1227 0

Национальный банк Украины обладает достаточным количеством ресурсов для поддержания гривни.

На курс гривни большее давление оказывает политическая неопределенность, чем валютные резервы, считают аналитики

Об этом говорится в аналитическом обзоре экспертов Райффайзен банка Аваль.

Аналитики отмечают, что высокая степень политической неопределенности оказывает воздействие и  на  финансовые  рынки.

В связи с этим, по их словам, пока  достаточно сложно  сказать,  как  ситуация  будет  развиваться  в  дальнейшем.

Однако, для того чтобы удержать гривню в ближайшее время, золотовалютных  резервов у НБУ, по их мнению, достаточно.

«Главным риском для валютного курса на данный момент является  затяжное  политическое  противостояние  или  его  эскалация, сопровождающееся заявлениями политиков о неминуемом экономическом коллапсе. Если этого сценария удастся избежать, то у властей есть шансы сохранить стабильность на валютном рынке, однако для этого стране уже в ближайшее время необходима масштабная внешняя помощь», - сказали в банке.

В то же время, по словам экспертов инвестиционной компании Арт-капитал, политическая эскалация минимально влияет на фондовый рынок.

«Несмотря  на  негативный  внешний  фон  и  продолжающееся  политическое противостояние  в  Украине  индекс  UX  вырос  на  1,63%», - отметили они.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter