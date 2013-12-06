Аналитики: у Нацбанка достаточно ресурсов для поддержания гривны

Об этом говорится в аналитическом обзоре экспертов Райффайзен банка Аваль.

Аналитики отмечают, что высокая степень политической неопределенности оказывает воздействие и на финансовые рынки.

В связи с этим, по их словам, пока достаточно сложно сказать, как ситуация будет развиваться в дальнейшем.

Однако, для того чтобы удержать гривню в ближайшее время, золотовалютных резервов у НБУ, по их мнению, достаточно.

«Главным риском для валютного курса на данный момент является затяжное политическое противостояние или его эскалация, сопровождающееся заявлениями политиков о неминуемом экономическом коллапсе. Если этого сценария удастся избежать, то у властей есть шансы сохранить стабильность на валютном рынке, однако для этого стране уже в ближайшее время необходима масштабная внешняя помощь», - сказали в банке.

В то же время, по словам экспертов инвестиционной компании Арт-капитал, политическая эскалация минимально влияет на фондовый рынок.

«Несмотря на негативный внешний фон и продолжающееся политическое противостояние в Украине индекс UX вырос на 1,63%», - отметили они.