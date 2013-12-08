В СБУ пока не знают, против кого открыли производство - агентство

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы СБУ Владу Сафонову.

Некоторые украинские СМИ в воскресенье сообщили, что службой безопасности Украины были открыты уголовные производства против лидера оппозиционной фракции "Батькивщина" Арсения Яценюка и депутата Александра Турчинова, которые призывали митингующих к силовому захвату власти.

По теме: СБУ открыла производство по факту призывов к насильственному свержению власти

Комментируя эту информацию, руководитель пресс-службы СБУ отметила, что это «некорректно поданная информация, и она (СБУ) ее не подтверждает».

«Это фактовое дело. То есть, есть факт совершения незаконных действий, и мы их расследуем. А в ходе расследования будут установлены и обстоятельства, и дополнительные сведения получены. Дальше идут процессуальные действия», - сказала Сафонова в комментарии агентству.