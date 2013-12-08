Председатель совета директоров Газпрома : проблем с Украиной не будет

Об этом он заявил в интервью Deutsche Welle.

Виктор Зубков уверен , что этой зимой обострения отношений между Россией и Украиной по газовому вопросу не будет. "Нет, я думаю . Мы пошли навстречу, чтобы они оплатили нам за газ весной , - сказал председатель совета директоров "Газпрома", отвечая на вопрос Deutsche Welle. - Украина дала гарантии , что несанкционированного отбора не будет". По словам Зубкова, "все будет нормально".

Как стало известно 3 декабря 2013 , компания " Нафтогаз Украины " и российский " Газпром " договорились перенести уплату за потребленный Украиной в октябре -декабре газ на весну 2014 года. Об этом сообщил в Киеве председатель правления украинской компании Евгений Бакулин.

Ранее украинская сторона возобновила закупку российского газа , приостановленное в ноябре на фоне долга перед " Газпромом". По данным российских источников , сумма долга на тот момент составляла 1,3 миллиарда долларов США . В связи с этим " Газпром " выражал обеспокоенность по транзиту газа в Европу через территорию Украины .