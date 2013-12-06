В КГГА проконтролировали ход реконструкции проспекта Победы

Первая очередь реконструкции проспекта Победы завершена и сдана в эксплуатацию согласно графику. Сейчас проводятся работы по подготовке ко второму этапу реконструкции, который начнется весной следующего года. Об этом говорилось в ходе инспекционной поездки главы Киевской городской государственной администрации Александра Попова на место реконструкции.

В ходе первого этапа проезжая часть проспекта на участке от кемпинга «Пролісок» до Святошинского путепровода была покрыта тремя слоями самого современного износоустойчивого асфальтового покрытия. Также вдоль проспекта оборудована велосипедная дорожка. Кроме того, были обновлены барьерное ограждение, освещение, полы, стены и лестницы восьми подземных переходов, расположенных на реконструируемом отрезке дороги.

«С лета выполнена треть всего объема реконструкции. Отремонтировано более 4 километров дороги. И это в условиях сложной финансовой ситуации», – сказал Александр Попов.

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Кроме того, выполнены подготовительные работы для начала второй части реконструкции. В частности, положен первый слой асфальтобетона на участке проспекта Победы от ст. м. «Святошин» до ст. м. «Нивки» (около 24 тыс. кв. м), проведен основной комплекс работ по капремонту путепровода на пересечении пр. Победы и пр. Академика Палладина.

Глава КГГА осмотрел также экспериментальный остановочный комплекс, который установил на пересечении пр. Победы и пр. Академика Вернадского частный предприниматель. Он выполнен из нержавеющей стали и декоративного стекла, оборудован жидкокристаллическим экраном и скамейкой с подогревом. Сейчас в КГГА изучается целесообразность установки подобных комплексов и в других районах города.

«Такие комплексы стоят дороже обычных остановок, но они не требуют постоянных затрат во время эксплуатации, да и киевлянам нравятся больше», – сказал глава КГГА.