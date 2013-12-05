Китай поможет Украине инвестициями, - Арбузов

Об этом заявил первый вице-премьер-министр Украины в вечернем выпуске ТСН на «1+1».

Сергей Арбузов убежден, что визит Виктора Януковича в Китай станет переломным моментом в развитии торгово-экономического сотрудничества с Поднебесной. «Как руководитель межправительственной комиссии между Китаем и Украиной, несколько месяцев назад, я был в Китае. Очень большое количество вопросов поднимали: совместные проекты, вопросы энергетики, авиастроения и агропромышленного комплекса, вопросы развития рынка ипотеки. Все эти вопросы мы подготовили. И я надеюсь, что сегодня будут подписаны все договоры на большие суммы. Это будут совместные проекты, которые могут дать Украине и рабочие места и налоги. Я думаю, что необходимо подождать, когда вернется Президент. А мы подождем. Я думаю, что для нас будут очень позитивные новости», - сказал Арбузов.

Президент Украины сегодня выразил уверенность, что подписанные соглашения о развитии инвестиционного сотрудничества позволят привлечь в Украину порядка $8 млрд.

В частности, стороны подписали рамочный контракт на выполнение проекта строительства объектов блока №11 ПАО "Шахтоуправление "Покровское" на общую сумму 247 млн долларов. Кроме того, подписан протокол фитосанитарных и инспекционных требований по экспорту сои из Украины в КНР между Минагропродом Украины и Генеральной администрацией надзора за качеством, инспекции и карантина КНР, что позволит экспортировать украинские соевые бобы в Китай. Подписан также инвестиционный договор по строительству порта в Сакском районе Крыма. Стоимость первоначального этапа проекта - $3 млрд. Договор предусматривает государственно-частную форму партнерства, с долей государства - 50%, и станет первым масштабным в Украине проектом, который не требует государственных гарантий.