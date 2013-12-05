Опубликована "языковая" карта украинского "ВКонтакте"

«ВКонтакте» — самая популярная в Украине социальная сеть. Два самых популярных языка в ней — украинский и русский. На карте места, где пользователи указывают украинский в профиле, обозначены оттенками красного цвета, русский — синего.

По подсчетам составителей, в Киеве процент пользователей, владеющих украинским и русским языками примерно одинаков: 17% украинских и 21% русских.

На западе Украины русский язык смог обойти украинский только в части румынских и венгерских поселений. На юго-востоке Украины украинский язык не обошел русский ни в одном из городов. Самым восточным городком, где украинский язык обошел русский является пгт Машевка под Полтавой.

Стоит отметить, что далеко не все пользователи указывают языки, которыми владеют, поэтому в данных по каждому городу общее количество населения «ВКонтакте» всегда больше, чем сумма украино- и русскоговорящих пользователей.