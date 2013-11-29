1+1 назвали HR-брендом года

Cостоялось награждение лучших работодателей года ежегодной премии "HR-бренд", где были определенны наиболее успешные проекты по работе с персоналом 2013 года, сообщает ТСН.

1+1 медиа получила награду первой степени в номинации "Украина", с проектом построения бренда работодателя в творческой среде "Работа, которую видят все!".

Всего в номинации был представлен 21 проект от украинских и международных компаний, среди которых: Киевстар, Нестле Украина, JTI, Philip Morris Ukraine, Благотворительный фонд "Развитие Украины", Миратех и другие.

"Нам удалось объединить все активы 1+1 медиа в сплоченную команду профессионалов, под единым брендом "Работа, которую видят все!". Мы понимаем, что благоприятная рабочая атмосфера, возможности для развития и самореализации, дружный коллектив и чувство вовлеченности важны для успеха и творческой активности каждого сотрудника 1+1 медиа, а значит, непосредственно влияют на успех всей компании. Мы шли к этой цели не ради внешнего признания, но нам, безусловно, приятно то, что нашу работу увидели и высоко оценили профессионалы и, что это стало ключевым преимуществом для соискателей" - прокомментировала Анна Баранник, HR-директор 1+1 медиа "Премию HR-бренд" лучших работодателей определяли среди 38 украинских и международных компаний, которые подали на соискание премии 49 проектов в четырех основных номинациях: "Столица", "Регион", "Украина", "Мир".