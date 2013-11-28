Киевский зоопарк снижает цены на 50%

Как сообщили УНИАН в пресс-службе зоопарка, в частности, с 1 декабря 2013 года по 28 февраля 2014 года на все входные билеты будет скидка 50%.

Так, стоимость входных билетов будет составлять:

- 20 грн - для взрослых посетителей;

- 13 грн - для студентов, пенсионеров и лиц, имеющих «Карточку киевлянина»;

- 8 грн - для льготных категорий посетителей (для детей в возрасте от 5 до 18 лет, военнослужащих срочной службы, инвалидов и участников Великой Отечественной войны, инвалидов І и ІІ группы, участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС І категории);

- 40 грн разовый семейный билет на двух взрослых и двух детей или на одного взрослого и до 4-х детей.

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Как напоминают в пресс-службе, зоопарк открыт с 09.00 до 17.00. Зимой посетители смогут пронаблюдать за животными, которые легко переносят низкие температуры и находятся в открытых вольерах. Это - рыси, тигры, львы, почти все представители копытных, большое количество видов хищных птиц.

Не прекращает зимой работу и так называемый «детский» или контактный зоопарк с домашними животными. Теплолюбивых обитателей на холодный период переводят в зимние помещения, из них открыты для посетителей слоновник, павильон «Приматы», павильон «Жирафы», «Остров зверей», «Пустыня», отмечается в сообщении.