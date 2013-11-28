Вице-премьер о паузе в евроинтеграции: мы найдем выход из ситуации

Такое мнение во время бизнес-форума в рамках саммита Восточного партнерства в Вильнюсе выразил первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов.

«Я уверен, что это исторический момент для нашей страны. Никто не обещал, что будет легко, никто не предполагал, что это пройдет как-то незаметно. Поэтому мы планируем сегодня обсуждать этот вопрос, который смог бы дать возможность найти выход из ситуации», - сказал он.

По словам Арбузов, Украина приложила максимум усилий на евроинтеграционном пути.

«Мы действительно сегодня приложили максимум усилий. И в части реформ, и в части законов, и в части проведения переговоров и с МВФ, и с Европейским союзом, и с традиционными нашими торговыми партнерами. То есть работы проделана масса. Мы не хотим, чтобы у нас украли победу. Мы однозначно будем бороться за наше право и за то решение, какое мы примем», - добавил первый вице-премьер-министр.