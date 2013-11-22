Азаров отрицает давление России на Украину по вопросу ассоциации

Премьер-министр Украины Николай Азаров отмечает, что заявление о том, что Украина прекратила переговоры по подписанию Соглашения об ассоциации с Европейским союзом из-за шантажа Российской федерации не соответствуют действительности.

В частности, комментируя информацию в эфире программы Шустер live на телеканале «Интер», что Президент Украины Виктор Янукович в телефонном разговоре с президентом Литвы Далей Грибаускайте заявил о шантаже РФ, Азаров сказал: «Я не знаю содержание разговора. Но я не думаю, что наш Президент именно так говорил».

Премьер также раскритиковал поведение оппозиции, вызванное решением правительства о приостановке работы над ассоциацией с ЕС.

Читайте также: Азаров отрицает важность приостановки движения к ассоциации

«Меня пригласили на заседание Верховной Рады, чтобы я дал информацию, почему правительство приняло такое решение (о приостановке работы – УНИАН). Я подготовился и в своем выступлении постарался изложить те аргументы, причины, которые побудили правительство принять такое решение. Вы думаете, меня захотели слушать?

Премьер-министр продолжил, что «с первой же минуты выступление прервали. А через пару минут в зале стоял такой шум, что практически невозможно было говорить. Никто меня не слушал. Потому что их абсолютно не интересует реальные правдивые причины принятия решения. Им нужна идеология, спекуляции, повод, чтобы будоражить людей. Я прямо сказал, что они привыкли врать и на вранье строить политику».

«Если я сказал неверные аргументы, вы можете опровергнуть их. Это и предполагает цивилизованная аргументация», - отметил глава правительства.

Как сообщал УНИАН, 21 ноября Кабмин принял решение приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации между Украиной, Евросоюзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами.

Соглашение предварительно планировалось подписать на Вильнюсском саммите «Восточного партнерства» 28-29 ноября.