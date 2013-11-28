Готовыми блюдами супермаркета отравились 8 человек
Все госпитализированные покупали салаты с майонезом, жареную рыбу и курей гриль.
В Черкассах в городскую инфекционную больницу с предварительным диагнозом «острый гастроэнтероколит» госпитализированы 8 жителей города, которые употребляли готовые кулинарные блюда (салаты с майонезом, жареную рыбу и кур гриль), приобретенные в супермаркете.
Течение заболевания госпитализированных - средней степени тяжести, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
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В очаге заболевания специалистами городской СЭС проводится комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий. Причина заболевания устанавливается.
Ситуация находится на контроле Управления ГСЧС в Черкасской области.