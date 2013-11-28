На Евромайдане во Львове задержали студента с пистолетом

Об этом сообщает ZAXID.NET со ссылкой на пресс-службу милиции Львовской области.

Согласно информации, митингующие рассказали правоохранителям, что на площади находится молодой человек, который ведет себя неадекватно и что у него может быть оружие.

Работники патрульной службы проверили документы и провели поверхностный обыск мужчины, на которого указали активисты.

По теме: К акции на Майдане Незалежности присоединилась пятитысячная колонна студентов

"У 17-летнего студента одного из учебных заведений Львова обнаружили предмет, похожий на пистолет", - отметили в милиции.

Его доставили в Галицкий райотдел милиции Львов.

Кроме этого, на том же месте, сотрудники патрульной службы Галицкого райотдела милиции увидели нескольких молодых людей, которые жгли файеры и бросали петарды в сторону митингующих.

Правоохранители задержали трех человек, у которых изъяли файеры и петарды. Молодых людей доставили в Галицкий райотдел милиции.

Задержанными оказались 19-летний житель Радеховского района Львовской области, студент одного из высших учебных заведений Львова и двое 17-летних львовян.

По данным фактам возбуждены уголовные производства по ч. 2 ст. 296 УК Украины (хулиганство).

Задержанных направили на экспертизу на предмет установления факта алкогольного или наркотического опьянения.