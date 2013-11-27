В Донецке начальник отдела горсовета погорел на взятке

Как сообщили УНИАН сегодня в пресс-службе прокуратуры Донецка, было установлено, что начальник отдела одного из управлений Донецкого городского совета требовал у частного предпринимателя денежные средства за непривлечение его к ответственности за нарушение требований земельного законодательства, а именно - за нецелевое использование земельного участка.

Передача денежных средств состоялась в служебном кабинете чиновника, где он и был задержан с поличным сотрудниками правоохранительных органов.

Читайте также: В Одесской области на взятке попался мэр города

По данному факту открыто уголовное производство по ч.4 ст.368 УК Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом). Ход досудебного расследования находится на контроле прокуратуры.

В прокуратуре отметили, что сумма взятки еще уточняется, так как следствие в этом производстве рассматривает несколько эпизодов преступления.