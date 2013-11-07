В Одесской области на взятке попался мэр города

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, городской председатель задержан сегодня, 7 ноября, в помещении административного здания городского совета во время получения 2 тыс. долл за выделение земельного участка для осуществления торговой деятельности.

По данным отдела по связям с общественностью Главного управления МВД в Одесской области, в сентябре в милицию обратился частный предприниматель, 1978 г.р., заявивший, что должностное лицо государственного органа неправомерно вымогает у него 2 тыс. долл за выдачу согласования на размещение торгового объекта на территории районного центра. Подозреваемый задержан во время получения вышеназванной суммы.

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В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения и сообщении о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение сопряжено с требованием неправомерной выгоды). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Прокуратура Одесской области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве.

По данным источника в правоохранительных органах, задержан мэр города Килии (районный центр области).