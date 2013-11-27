Официальный курс валют на 28 ноября

18:47, 27 ноября 2013
Общество
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Cогласно информации официального сайта Национального банка Украины.

НБУ установил курс гривни

На 28 ноября Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 799.3000 (на 27 ноября – 799.3000)

100 EUR – 1086.7283 (на 27 ноября – 1082.8117)

10 RUR – 2.4218 (на 27 ноября – 2.4230).

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