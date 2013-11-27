Официальный курс валют на 28 ноября
18:47, 27 ноября 2013Общество
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Cогласно информации официального сайта Национального банка Украины.
НБУ установил курс гривни
На 28 ноября Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 USD США – 799.3000 (на 27 ноября – 799.3000)
100 EUR – 1086.7283 (на 27 ноября – 1082.8117)
10 RUR – 2.4218 (на 27 ноября – 2.4230).
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