Текст Соглашения об ассоциации напечатан - представительство Украины при ЕС

Официальный сайт Представительства Украины при ЕС опубликовал фото специального печатного издания Соглашения об ассоциации.

Напомним, полный текст Соглашения об ассоциации, которое насчитывает почти тысячу страниц, на украинском языке обнародован на Правительственном портале.

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Как сообщал УНИАН, Украина и ЕС в 2007 году начали переговоры по новому Соглашению об ассоциации, которое предусматривает также создание углубленной зоны свободной торговли.

Украина и ЕС завершили переговоры по Соглашению об ассоциации в декабре 2011 года, а 30 марта 2012 года – парафировали его.

15 мая Европейская комиссия приняла проект решения Совета Европейского Союза о подписании Соглашения об ассоциации с Украиной на саммите «Восточного партнерства» в Вильнюсе 28-29 ноября 2013 года.

Однако 21 ноября Кабинет министров Украины принял распоряжение, которым приостановил подготовку к подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС.

26 ноября Президент Украины Виктор Янукович заявил, что будет принимать участие в саммите «Восточного партнерства» в Вильнюсе 28-29 ноября. Янукович отметил, что Киев не меняет курс на евроинтеграцию, но подписание Соглашения с ЕС возможно лишь тогда, когда Украина будет экономически к этому готова.