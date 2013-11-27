Глава киевской власти заявил о европейском выборе столицы

Об этом заявил глава столичной городской госадминистрации Александр Попов, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать заявления Президента Украины Виктора Януковича, сделанные им в интервью журналистам ведущих телеканалов. Об этом сообщает пресс - служба КГГА.

- Столичная власть и киевляне сделали свой выбор: это - европейские стандарты права и политики, социально - экономических отношений и комфорта жизни, отношение к культурным ценностям. На воплощение этих стандартов ориентирована Стратегия развития Киева до 2025 года. Поэтому для всех нас чрезвычайно важно было услышать от главы государства подтверждение евроинтеграционного курса, - сказал Александр Попов.

Он напомнил, что заявленная Президентом страны позиция, так же как и стремление киевлян относительно евроинтеграции, полностью соответствуют украинскому законодательству.

- Закон об основах внешней и внутренней политики, инициированный Президентом Януковичем и принятый Верховной Радой в 2010 году, четко отвечает на вопрос геополитического выбора. В этом законе приоритетом государственной политики определена интеграция Украины в европейское политическое, экономическое, правовое пространство и членство в Европейском Союзе при сохранении добрососедских отношений и стратегического партнерства с Россией и другими странами СНГ и мира, - отметил глава киевской власти.

Александр Попов также обратил внимание на стремление главы государства, прежде всего, отстаивать национальные интересы.

- Президент в очередной раз подтвердил, что в основу любых решений он ставит интересы Украины. Наша страна подготовиться к работе в условиях свободной торговли с Евросоюзом, это реалистичный подход, - подчеркнул Попов.

Глава КГГА также заверил, что столичная власть будет делать все, чтобы киевляне и гости города имели возможность свободно заявить свою позицию в вопросах внешней политики, включая проведение массовых акций.

- Надеюсь, такие акции будут проходить по европейским нормам и демократическим стандартам в рамках закона, - отметил Попов.

Напомним, что 26 ноября Александр Попов посетил Евромайдан, чтобы обсудить вопросы обеспечения удобных условий для участников митинга.