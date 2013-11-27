Глава киевской власти заявил о европейском выборе столицы
Подтверждение главой государства курса на евроинтеграцию Украины крайне важно для Киева.
Об этом заявил глава столичной городской госадминистрации Александр Попов, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать заявления Президента Украины Виктора Януковича, сделанные им в интервью журналистам ведущих телеканалов. Об этом сообщает пресс - служба КГГА.
- Столичная власть и киевляне сделали свой выбор: это - европейские стандарты права и политики, социально - экономических отношений и комфорта жизни, отношение к культурным ценностям. На воплощение этих стандартов ориентирована Стратегия развития Киева до 2025 года. Поэтому для всех нас чрезвычайно важно было услышать от главы государства подтверждение евроинтеграционного курса, - сказал Александр Попов.
Он напомнил, что заявленная Президентом страны позиция, так же как и стремление киевлян относительно евроинтеграции, полностью соответствуют украинскому законодательству.
- Закон об основах внешней и внутренней политики, инициированный Президентом Януковичем и принятый Верховной Радой в 2010 году, четко отвечает на вопрос геополитического выбора. В этом законе приоритетом государственной политики определена интеграция Украины в европейское политическое, экономическое, правовое пространство и членство в Европейском Союзе при сохранении добрососедских отношений и стратегического партнерства с Россией и другими странами СНГ и мира, - отметил глава киевской власти.
Александр Попов также обратил внимание на стремление главы государства, прежде всего, отстаивать национальные интересы.
- Президент в очередной раз подтвердил, что в основу любых решений он ставит интересы Украины. Наша страна подготовиться к работе в условиях свободной торговли с Евросоюзом, это реалистичный подход, - подчеркнул Попов.
Глава КГГА также заверил, что столичная власть будет делать все, чтобы киевляне и гости города имели возможность свободно заявить свою позицию в вопросах внешней политики, включая проведение массовых акций.
- Надеюсь, такие акции будут проходить по европейским нормам и демократическим стандартам в рамках закона, - отметил Попов.
Напомним, что 26 ноября Александр Попов посетил Евромайдан, чтобы обсудить вопросы обеспечения удобных условий для участников митинга.