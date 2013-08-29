Эксперт рассказал, как Украина может погасить все долги перед МВФ

Такое мнение высказал Александр Охрименко, президент Украинского аналитического центра, комментируя намерение Министерства финансов привлечь $ 750 млн на внешних рынках.

«До конца года Украина должна будет еще погасить внешних кредитов и выплатить проценты по ним на сумму около $ 2 млрд, но правительство решило взять в долг значительно меньшую сумму, так как имеет необходимые средства для своевременного погашения долга», — сказал эксперт. Он отметил, что операции по привлечению одного кредита для погашения другого — стандартная практика для любой страны мира, это позволяет не отвлекать валюту из резервов и сохранить ее в распоряжении правительства для других нужд.

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В то же время Охрименко напомнил, что Украина не нуждалась бы в новых валютных займах, если бы несколькими годами ранее по стране не прокатился валютный ажиотаж, когда, кредиты МВФ, фактически, ушли на удовлетворение спроса со стороны населения, запуганного псевдоэкспертами перспективами девальвации гривны.

«Украина могла бы без привлечения новых кредитов погасить все долги перед МВФ, но для этого нужно, чтобы наличная валюта, которая была куплена населением за счет кредитов МВФ, вернулась в банковскую систему. Тогда НБУ смог бы выкупить эту валюту у банков на межбанковском валютном рынке и таким образом получить возможность погасить все кредиты МВФ без новых заимствований», — сказал Охрименко.

Он напомнил, что в 2008-2009 годах Украина получила от МВФ кредитов на сумму $ 14,3 млрд, а за то же время люди скупили наличных долларов на сумму $ 22,6 млрд.

«Как раз кредиты от МВФ и пошли на продажу валюты населению. А теперь приходится привлекать новые кредиты, чтобы отдать Фонду старые кредиты, в то время, как валюта, купленная за счет кредитов МВФ, остается под матрасом у населения», — сказал эксперт.

Напомним, правительственным постановлением закреплено намерение Украины привлечь на внешних рынках заем на сумму $ 750 млн по ставке не выше 6,5%, но при этом допускается разовая комиссия на уровне не выше 3,02%, чтобы средняя эффективная ставка по кредиту была не выше 8% годовых.

Госбюджет на 2013 год допускает внешние государственные заимствования на общую сумму 42,7 млрд. грн ($ 5,25 млрд)/ Всего же с начала текущего года было осуществлено внешних заимствований на сумму около 18 млрд. грн ($ 2,2 млрд).