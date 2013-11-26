Возле Кабмина начали ремонтировать брусчатку

Как передает корреспондент УНИАН, рабочие уже частично разобрали мостовую на въезде к Кабмину, и продолжают расчищать под ней песок.

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В то же время, около 20 представителей ВО “Свобода”, только что присоединившиеся к участникам акции возле Кабмина, стоя возле этих работников, которые вместе с милиционерами находятся за ограждением, скандируют: “Свобода придет - порядок наведет!”, “Зека геть!”.

Как сообщал УНИАН, оппозиция проводит пикетирование Дома правительства. Основное требование участников акции – подписать Соглашение об ассоциации Украины с Европейским Союзом на саммите в Вильнюсе 28-29 ноября.