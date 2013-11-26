К Кабмину пришла колонна неизвестных, которые не отвечают на вопросы

Как передает корреспондент УНИАН, они пришли на площадь перед Кабмином без флагов или плакатов. Эта колонна в основном состоит из пожилых людей.

Один из участников акции возле Кабмина объявил в мегафон, что приближаются “провокаторы” и призвал мирно пропустить их и только выкрикивать слово “Ганьба”.

Во время прохождения колонны мимо Кабмина участники акции, которая проходит здесь с самого утра, начали спрашивать этих людей, откуда они приехали, почему пришли сюда и сколько им за это заплатили.

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Эти люди не предоставили ответов ни на один вопрос.

В настоящее время участники акции от оппозиции и люди, только что прибывшие сюда колонной, стали друг против друга двумя группами.

Сейчас возле здания Кабмина находится около 200 человек и нескольких десятков сотрудников милиции.